Atelier : La cuisine éco-responsable Mourenx, 16 janvier 2023, Mourenx OT Coeur de Béarn Mourenx.

Atelier : La cuisine éco-responsable

2 avenue Charles Moureu Médiathèque Le MIX Mourenx 64150 Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu

2023-01-16 16:30:00 – 2023-02-18

EUR 0 Par Vrac n’go.

Venez apprendre à cuisiner des recettes savoureuses et simples à refaire à la maison avec des ingrédients de saison et surtout en produisant le moins de déchet possible. De nombreuses astuces pour une cuisine éco-responsable et gourmande.

