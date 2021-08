Atelier : La cuisine à travers l’archéologie Jardin Pédagogique Inven’Terre, 22 septembre 2021, Sarcelles.

Atelier : La cuisine à travers l’archéologie

Jardin Pédagogique Inven’Terre, le mercredi 22 septembre à 14:00

**Avec ARCHEA revenez sur les traces de l’alimentation en Pays de France à travers le temps avant de concocter une recette en s’inspirant de cette histoire culinaire et des richesses du jardin.** Rdv au jardin pédagogique d’Inventerre avec l’équipe de l’association et le musée ARCHEA pour un atelier mêlant archéologie et alimentation ! Tout public Sur inscription

Information et inscription (obligatoire) auprès de Candelaria Hernandez de l’Association Inven’Terre – Gratuit

Participez aux animations “De la graine à notre assiette” et venez découvrir, tester, apprendre et déguster ce que notre territoire a de bon !

Jardin Pédagogique Inven’Terre 15 impasse des Pilliers, 95200 SARCELLES Sarcelles Val-d’Oise



