Présentation de la nouvelle exposition du MUba : « _Eugène Leroy. À contre-jour_ », suivie d’un atelier _La couleur des saisons_. La découverte des œuvres de Leroy permet de comprendre comment les artistes peuvent s’inspirer de la nature pour créer. Comment la composition d’une palette de couleur peut permettre d’exprimer l’atmosphère d’une saison. L’expérience : les enfants sont amenés à définir une palette de couleurs qui selon eux caractérise chacune des 4 saisons. Une composition individuelle abstraite est réalisée, chacun recherche les gestes et effets matières qui selon eux illustrent le mieux la saison choisie. L’évocation des éléments ou des phénomènes atmosphériques caractéristiques à chacune des saisons peut suggérer des effets plastiques en plus des couleurs. Attention, atelier peinture ! Pensez à vos vêtements ! ;-)

Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 5 à 12 ans.

