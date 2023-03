Portes ouvertes de l’atelier « La Coterie » Atelier La Coterie, 1 avril 2023, Strasbourg.

Portes ouvertes de l’atelier « La Coterie » 1 et 2 avril Atelier La Coterie

« La Coterie » vous donne rendez-vous le samedi 1 avril et dimanche 2 avril 2023, de 10h à 18h. Retrouvez-nous à l’atelier, au 91C, route des Romains à Strasbourg-Koenigshoffen.

Sur le thème 2023 des JEMA « Sublimer le quotidien », venez échanger avec les artisanes de l’atelier, découvrir leurs savoir-faire ou vous laisser tenter par une de leurs réalisations : les bijoux de Leslie Baron et de Cécile Villemain, le travail de plumasserie de Lucia Fiore et les vêtements sur-mesure de Charline Hibo.

La Coterie est un atelier d’artisanat d’art strasbourgeois, situé dans le site historique de la brasserie Gruber, à Koenigshoffen.

Ce lieu de travail, qui fait cohabiter étroitement trois corps de métiers, est propice à l’échange et à la complicité ; il a pour ambition de tisser des projets transversaux entre ses occupantes et de partager au public la diversité de leurs savoirs-faire.

Atelier La Coterie 91C, route des Romains 67200 Koenigshoffen Strasbourg

