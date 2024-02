ATELIER « LA COSMÉTIQUE NATURELLE » Nissan-lez-Enserune, samedi 2 mars 2024.

ATELIER « LA COSMÉTIQUE NATURELLE » Nissan-lez-Enserune Hérault

Plongez dans l’univers envoûtant des huiles essentielles en participant à l’atelier d’initiation à la cosmétique naturelle avec Magalie Feuillas. Grâce à ses précieux conseils, vous apprendrez à fabriquer vos propres produits de beauté et de bien-être, le tout en toute simplicité. Fini les composants chimiques et néfastes pour votre peau, place à une routine naturelle et bienfaisante.

Atelier dédié aux adultes.

Sur réservation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 10:00:00

fin : 2024-03-02

17 Avenue de Lespignan

Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie mediatheque.nissan@ladomitienne.com

