Atelier La Chouette dans tous ses états ! Office de Tourisme de l’Armentièrois & des Weppes Armentières Catégories d’évènement: Armentières

Nord

Atelier La Chouette dans tous ses états ! Office de Tourisme de l’Armentièrois & des Weppes, 5 mars 2022, Armentières. Atelier La Chouette dans tous ses états !

Office de Tourisme de l’Armentièrois & des Weppes, le samedi 5 mars à 14:00

Au programme : présentation de ce rapace à travers ses différentes sous-espèces, atelier création d’une chouette fantaisie (carton, pâte à modeler…), goûter de clôture

sur inscription,

Apprendre tout en s’amusant, voilà le but de cette animation qui permettra à vos enfants d’en savoir un peu plus sur cet oiseau (très) discret. Office de Tourisme de l’Armentièrois & des Weppes 4 rue Robert Schuman, Armentières Armentières Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T14:00:00 2022-03-05T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Armentières, Nord Autres Lieu Office de Tourisme de l'Armentièrois & des Weppes Adresse 4 rue Robert Schuman, Armentières Ville Armentières lieuville Office de Tourisme de l'Armentièrois & des Weppes Armentières Departement Nord

Office de Tourisme de l'Armentièrois & des Weppes Armentières Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/armentieres/

Atelier La Chouette dans tous ses états ! Office de Tourisme de l’Armentièrois & des Weppes 2022-03-05 was last modified: by Atelier La Chouette dans tous ses états ! Office de Tourisme de l’Armentièrois & des Weppes Office de Tourisme de l'Armentièrois & des Weppes 5 mars 2022 Armentières Office de Tourisme de l'Armentièrois & des Weppes Armentières

Armentières Nord