Visite découverte Atelier La Cartella d’Or Vouvray Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Vouvray Visite découverte Atelier La Cartella d’Or Vouvray, 16 septembre 2023, Vouvray. Visite découverte 16 et 17 septembre Atelier La Cartella d’Or Entrée libre par groupe de 10 personnes maximum Visite découverte d’un atelier d’encadrement reliure et restauration de documents graphiques et de livres. Atelier La Cartella d’Or 13 rue du Commerce 37210 Vouvray Vouvray 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Atelier d’encadrement de reliure et de restauration de documents graphiques et de livres Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Atelier La Cartella d’oro Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Vouvray Autres Lieu Atelier La Cartella d'Or Adresse 13 rue du Commerce 37210 Vouvray Ville Vouvray Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Atelier La Cartella d'Or Vouvray latitude longitude 47.412375;0.800142

Atelier La Cartella d'Or Vouvray Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vouvray/