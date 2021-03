Atelier : » la butte de culture permanente « , 20 mars 2021-20 mars 2021, Rocourt-Saint-Martin.

Atelier : » la butte de culture permanente » 2021-03-20 09:00:00 – 2021-03-20 16:30:00

Rocourt-Saint-Martin Aisne Rocourt-Saint-Martin

Le printemps est un moment idéal pour créer des buttes de culture. Il est possible d'en installer à peu près partout, même dans sa pelouse !

Ses avantages sont multiples :

– Le sol est surélevé : la terre ressuie et se réchauffe plus vite. Ce qui est idéal pour un sol argileux, lourd et humide.

– Elle est ludique : ronde, en zig-zag, rectiligne, labyrinthique, incurvée…, la butte de culture permanente prend la forme que l’on souhaite.

– La butte permet de jouer avec différentes hauteurs, des microclimats en fonction des besoins des légumes, des fleurs. Les plantes nécessitant plus d’eau sont placées sur le dessus de la butte et les autres sur les côtés, à mi pente ou en bas.

– Esthétique : c’est une parcelle de production colorée et abondante.

– De part sa largeur, c’est un espace qui n’est jamais piétiné, d’où un sol plus facile à travailler et nécessitant moins d’entretien.

Il est plus rapide et facile de mettre une butte en place à plusieurs. L’atelier sera l’occasion de rencontrer d’autres personnes pour en réaliser ensuite chez soi et chez d’autres personnes, de façon conviviale.

Au programme : création de la butte, semis et paillage.

Pique-Nique tiré du sac

Limité à 12 participant(e)s Sur inscription

c.lawnizack@free.fr +33 6 12 91 33 74 https://www.espritsnature.net/

Catherine Lawnizack