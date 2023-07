Plongez dans l’excellence de l’artisanat : à la rencontre de La Botte Gardiane, maîtres maroquiniers depuis 1958 Atelier La Botte Gardiane Aigues-Vives, 16 septembre 2023, Aigues-Vives.

Découvrez l’artisanat d’exception : la tradition de La Botte Gardiane, fabricant de chaussures et d’articles en cuir depuis 1958 au cours d’une visite guidée. Un savoir-faire récompensé par le prestigieux label Entreprise du Patrimoine Vivant en 2007, faisant de cette entreprise l’une des pionnières en Occitanie à recevoir cette distinction.

Explorez l’unicité de La Botte Gardiane, l’une des rares entreprises françaises à produire intégralement ses articles dans son propre atelier. Découvrez leur engagement en faveur de la transparence quant à l’origine des produits, avec l’utilisation de cuirs parmi les plus qualitatifs au monde.

Depuis sa création en 1958 dans l'arrière-pays gardois, La Botte Gardiane conçoit et fabrique des chaussures et des articles en cuir.

Le savoir-faire de l’entreprise est reconnu par l’obtention du label Entreprise du Patrimoine Vivant en 2007. Elle fait partie des premières entreprises en Occitanie à recevoir cette distinction.

Aujourd’hui, La Botte Gardiane est l’une des rares entreprises françaises qui fabrique encore l’intégralité de ses produits dans son propre atelier. En effet, elle est fière de ne faire appel à aucun sous-traitant. L’entreprise s’engage également à une transparence totale quant à l’origine de ses produits : les cuirs utilisés sont parmi les plus qualitatifs au monde.

