Décoration de Costumes et Accessoires de Scène Atelier La Balantine Le Pré-Saint-Gervais

Seine-Saint-Denis

Décoration de Costumes et Accessoires de Scène 31 mars – 2 avril Atelier La Balantine Venez visiter l'atelier et découvrir le métier de Décorateur de Costumes Atelier La Balantine 2, Place Séverine 93310 Le Pré Saint-Gervais Le Pré-Saint-Gervais 93310 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Le temps d’un week-end, vous êtes invités à découvrir notre atelier de création.

Vous pourrez vous familiariser aux différentes techniques liées à la création d’accessoires et à la décoration de costumes pour le spectacle vivant, le cinéma ou l’évènementiel.

Fabrication de masques, coiffes, ailes, bijoux… font appel à de nombreux savoir-faire qui vous seront présentés : patines, modelage, moulage, teinture… Chaque création répondant à des contraintes techniques et esthétiques très différentes, nous sommes appelées à travailler une multitude de matériaux toujours renouvelés : thermoformages, tissus, métal, plastazote…

Soyez les bienvenus dans l’atelier lors des Journées Européennes des Métiers d’Art !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Yaël Haber

