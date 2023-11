Le Trouble, le Double et l’Oubli Atelier (L’) Nantes, 3 décembre 2023, Nantes.

2023-12-03

Horaire : 14:30 18:00

Gratuit : oui Tous publics

Exposition de François Marcadon et Lucas Seguy, accompagnés de Marion Zilio (critique d’art et commissaire) et Patricia Buck (programmatrice indépendante). Ancien élève de l’École des Beaux-Arts de Nantes, François Marcadon vit à Bruxelles depuis 15 ans. Il collabore avec Lucas Seguy, jeune artiste nantais, lui aussi ancien élève de l’École des Beaux-Arts, dans la mise en œuvre de cette exposition à quatre mains à l’Atelier. L’exposition propose l’association de ces deux artistes dont les univers grinçants et drôles vont se côtoyer ici pour la première fois. Les dessins, volumes et vidéos présentés dévoilent deux mythologies personnelles bien distinctes avec le corps pour fil conducteur.

Atelier (L’) Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 41 65 50