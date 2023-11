Expositions à l’Atelier – Festival QPN : Transformation Atelier (L’) Nantes, 12 novembre 2023, Nantes.

2023-11-12 Exposition ouverte du 20 octobre au 19 novembre 2023 :Du lundi au samedi de 13h à 19hLes dimanches de 11h à 13h30 et de 14h30 à 18h Fermée les 1er et 11 novembre

Horaire : 14:30 18:00

Gratuit : oui Tous publics Exposition ouverte du 20 octobre au 19 novembre 2023 :Du lundi au samedi de 13h à 19hLes dimanches de 11h à 13h30 et de 14h30 à 18h Fermée les 1er et 11 novembre

Exposition « Fragiles » par Tendance floue (en partenariat avec le Passage Sainte-Croix)Avec :Jean-Christian Bourcart : « Exil blanc »Denis Bourges : « Expire »Grégoire Eloy : « De Glace »Patrick Tourneboeuf : « Fragments d’un paysage miné »Alain Willaume : « Donjons et Mer Morte »+ Projection « Fragiles » (26 min.) Exposition « Entre Temps » de Cyrille WeinerSous le prisme de l’idée de transformation, une lecture transversale du travail du photographe à travers ses séries « Brasilia », « Paris Hausmann », « Avenue Jenny », « La fabrique du pré »…Exposition de Cécile Cuny, Nathalie Mohadjer, Hortense Soichet : « On est pas des robots » Exposition Prix QPN 2023 – Vladimir Vasilev : « T(h)races » Dans le cadre de la 27e édition de la Quinzaine Photographique Nantaise : Transformation

Atelier (L’) Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 41 65 50