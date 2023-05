Dialogue Atelier (L’), 26 mars 2023, Nantes.

2023-03-26 Vernissage le Jeudi 23 Mars 2023 à 18h30

Horaire : 14:30 18:00

Gratuit : oui Tout Public

« Dialogue : Regards croisés entre l’art urbain et l’histoire de l’art » Texte de présentation L’association Plus de couleurs présente une exposition mettant en lumière la porosité entre des œuvres issues de la scène urbaine et la collection du Musée d’arts de Nantes. Du portrait à l’abstraction en passant par la figuration nous aborderons les grands genres picturaux de l’histoire de l’art. L’exposition, qui regroupe un ensemble d’environ cinquante œuvres allant du 19e siècle à aujourd’hui, présentera des personnalités incontournables de la scène urbaine aux côtés d’artistes majeurs des collections du Musée d’arts de Nantes.

Atelier (L’) Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 41 65 50