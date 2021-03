Valmondois Jardin de Gabrielle et Pascal Val-d'Oise, Valmondois Atelier Kurinuki par Cathy Guérin Riou la Miss terre rieuse Jardin de Gabrielle et Pascal Valmondois Catégories d’évènement: Val-d'Oise

Jardin de Gabrielle et Pascal, le samedi 5 juin à 16:00

Venez découvrir cette technique de céramique japonaise qui utilise la découpe d’un bloc d’argile, de couper sa forme extérieure et de creuser l’intérieur. Il s’agit d’une façon plus sculpturale de travailler avec l’argile.

Entrée libre

venez découvrir cette technique de céramique japonaise

2021-06-05T16:00:00 2021-06-05T17:00:00

