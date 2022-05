Atelier Kundalini Yoga ouverture du coeur Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Atelier Kundalini Yoga ouverture du coeur Pau, 21 mai 2022, Pau. Atelier Kundalini Yoga ouverture du coeur Salle de Yoga 26 Rue Marca Pau

2022-05-21 – 2022-05-21 Salle de Yoga 26 Rue Marca

Pau Pyrénées-Atlantiques EUR 30 30 Nous sommes ravis de vous proposer un atelier de Kundalini Yoga sur l’ouverture du cœur, le samedi 21 mai de 9h00 à 12h00.

Au programme : Mantra, pranayama, kriya, relaxation, voyage sonore, méditation chantée.

Places limitées, pensez à réserver au plus tôt. Nous sommes ravis de vous proposer un atelier de Kundalini Yoga sur l’ouverture du cœur, le samedi 21 mai de 9h00 à 12h00.

Au programme : Mantra, pranayama, kriya, relaxation, voyage sonore, méditation chantée.

Places limitées, pensez à réserver au plus tôt. +33 6 49 38 88 66 Nous sommes ravis de vous proposer un atelier de Kundalini Yoga sur l’ouverture du cœur, le samedi 21 mai de 9h00 à 12h00.

Au programme : Mantra, pranayama, kriya, relaxation, voyage sonore, méditation chantée.

Places limitées, pensez à réserver au plus tôt. Kundalini Yoga

Salle de Yoga 26 Rue Marca Pau

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pau Adresse Salle de Yoga 26 Rue Marca Ville Pau lieuville Salle de Yoga 26 Rue Marca Pau Departement Pyrénées-Atlantiques

Pau Pau Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau/

Atelier Kundalini Yoga ouverture du coeur Pau 2022-05-21 was last modified: by Atelier Kundalini Yoga ouverture du coeur Pau Pau 21 mai 2022 Pau Pyrénées-Atlantiques

Pau Pyrénées-Atlantiques