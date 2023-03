Portes Ouvertes de l’atelier Atelier Kréaméline, 1 avril 2023, Champdor-Corcelles.

Couturière créative comme j’aime me définir, je confectionne des articles de mode tels que sacs, pochettes, trousses makeup, étoles et bien d’autres pour que chaque femme puisse assumer et montrer son élégance.

J’associe différentes matières textiles pour créer des pièces uniques correspondant à chacune.

Je vous propose de venir à ma rencontre sur ces deux journées et de pouvoir échanger autour de mon savoir-faire de couturière.

En commencant par le choix des tissus, les mélanges de matières, l’association des couleurs, la découpe, puis l’assemblage jusqu’à la finalisation d’une pièce unique.

Découvrez mon atelier, mes créations et enfin la nouvelle collection printemps-été.

Je vous propose également de venir tester la couture sur machine. Si vous avez envie de vous y mettre mais que vous n’osez pas, venez faire un essai ! (accessible de 6 à 99 ans!)

Atelier Kréaméline 30 route de champdor à Corcelles 01110 champdor-corcelles Champdor-Corcelles 01110 Corcelles Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

