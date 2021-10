Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Côtes-d'Armor, Saint-Quay-Portrieux Atelier Kréa’Kids : sac en jeans Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Quay-Portrieux

Atelier Kréa’Kids : sac en jeans Saint-Quay-Portrieux, 3 novembre 2021, Saint-Quay-Portrieux. Atelier Kréa’Kids : sac en jeans 2021-11-03 – 2021-11-03 Quai de la République Ancienne Mairie

Saint-Quay-Portrieux Côtes d’Armor Saint-Quay-Portrieux Atelier créatif pour les enfants de 6 à 11 ans.

Thème de la séance : transformation d’un jeans en panier de rangement ou sac.

Animé par Audrey CORBEL (l’atelier des folies) Sur réservation uniquement. Nombre de places limité.

Mesures sanitaires sur place +33 2 96 70 40 64 Atelier créatif pour les enfants de 6 à 11 ans.

Thème de la séance : transformation d’un jeans en panier de rangement ou sac.

Animé par Audrey CORBEL (l’atelier des folies) Sur réservation uniquement. Nombre de places limité.

Mesures sanitaires sur place dernière mise à jour : 2021-10-13 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Quay-Portrieux Autres Lieu Saint-Quay-Portrieux Adresse Quai de la République Ancienne Mairie Ville Saint-Quay-Portrieux lieuville 48.64803#-2.82661