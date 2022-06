Atelier kombucha par Vivien Roussel, artiste, biodesigner et chercheur Bétonsalon – centre d’art et de recherche Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier kombucha par Vivien Roussel, artiste, biodesigner et chercheur Bétonsalon – centre d’art et de recherche, 24 juin 2022, Paris. Le vendredi 24 juin 2022

de 14h00 à 18h00

. gratuit Pour plus d’infor­ma­tions et pour s’ins­crire : publics@­be­ton­sa­lon.net

« Matérialité de la matière vivante, exploration de la cellulose bactérienne » est un atelier proposé par l’artiste Vivien Roussel pour vous initier aux secrets du kombucha ! Le kombucha est une boisson naturellement fermentée, préparée grâce à une culture symbotique de bactéries et de levures plongées dans une solution sucrée à base de thé. C’est aussi une mère (un champignon) aux propriétés singulières : plus ou moins épaisse et élastique, cette matière est pleine de promesses. Lors de cet atelier théorique et pratique, Vivien Roussel vous propose d’explorer les secrets de cette matière fabriquée dans le com­pa­gnon­nage des mycé­liums et des bac­té­ries, l’occasion de se ques­tion­ner avec lui sur la raré­fac­tion des res­sour­ces, l’économie énergétique ou la sou­te­na­bi­lité des « futurs dési­ra­bles ». Cet atelier prend place dans le cadre de l’exposition « Soupe Primordiale de l’artiste Tiphaine Calmettes à Bétonsalon – centre d’art et de recherche. Il est organisé dans le cadre de Treize’Estival, fes­ti­val des lieux cultu­rels du 13e arron­dis­se­ment. Bétonsalon – centre d’art et de recherche 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet 75013 Paris Contact : +33.(0)1.45.84.17.56 publics@betonsalon.net https://www.facebook.com/betonsalon https://www.facebook.com/betonsalon https://www.betonsalon.net/spip.php?rubrique433

Image: Vivien Roussel

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bétonsalon - centre d'art et de recherche Adresse 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet Ville Paris lieuville Bétonsalon - centre d'art et de recherche Paris Departement Paris

Bétonsalon - centre d'art et de recherche Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier kombucha par Vivien Roussel, artiste, biodesigner et chercheur Bétonsalon – centre d’art et de recherche 2022-06-24 was last modified: by Atelier kombucha par Vivien Roussel, artiste, biodesigner et chercheur Bétonsalon – centre d’art et de recherche Bétonsalon - centre d'art et de recherche 24 juin 2022 Bétonsalon - Centre d'art et de recherche Paris Paris

Paris Paris