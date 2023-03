IVOIRE VEGETAL ET POMME DE PIN Atelier Kokobelli 22 avenue du Médoc 33950 Lège-Cap-Ferret Lège-Cap-Ferret Catégories d’Évènement: Gironde

IVOIRE VEGETAL ET POMME DE PIN
1 et 2 avril
Atelier Kokobelli 22 avenue du Médoc 33950 Lège-Cap-Ferret
A la découverte de « l'ivoire végétal » associé aux pommes de pin du bassin…

Venez découvrir un métier disparu et réinventé, à travers l’alliance improbable de deux matériaux insolites.

Depuis 15 ans, je crée des bijoux et objets décoratifs en « ivoire végétal », faisant de mon atelier un des seuls lieux de connaissance de ce matériau en France.

« L’ivoire végétal » est issu d’un palmier tropical d’Amérique du Sud, dont les noix ont la particularité de devenir extrêmement dures en séchant et de pouvoir ressembler, une fois travaillées, à de l’ivoire, d’où leur surnom, ou bien, subtilement teintées et polies, à d’énigmatiques pierres précieuses.

La visite permet de découvrir l’histoire fascinante de cet « ivoire végétal », autrefois connu sous le nom de « corozo » dans nos anciennes fabriques de boutons, ainsi que les outils, étapes de transformation, techniques de coloration.

Parallèlement, j’explore les riches potentialités esthétiques offertes par le cœur des pommes de pin de notre région, dont j’extrais des petits carrelets que j’associe à mon matériau de prédilection : inclusions, tournage, marquèterie.

Poussez les portes de l’atelier pour un véritable voyage à travers le temps, la matière, les continents, partez au bout du monde, au coin de la rue, et revenez au pays en passant par les forêts du Cap Ferret…

Au plaisir de vous rencontrer, de partager avec vous,

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

