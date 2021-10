Reims Reims Marne, Reims Atelier kokedama Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Atelier kokedama 2021-10-24 10:30:00 – 2021-10-24 12:00:00 Be vegetal 3 Boulevard Franchet d'Esperey

Reims Marne Reims

Reims Marne Reims Vous manquez d’air pur et de verdure ?

Poétiques et faciles d’entretien, les kokedamas permettent de créer des minis jardins suspendus dans des endroits inattendus ! Si ce n’est pas mignon… pas vrai ?

Issus d’une technique japonaise qui consiste à créer un «pot» en terre argileuse et mousse, ils représentent une jolie alternative au pot en plastique ! Cet atelier vous sera animé par Julie Martin et Legentil Marie, designers végétal, fascinées depuis toujours par le monde des plantes. Comme tout bon designer, elles créent des objets mais avec la spécificité d’accorder une grande importance au bien être végétal. hello@bevegetal.com dernière mise à jour : 2021-10-21 par Office de tourisme du Grand Reims

