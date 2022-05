Atelier Kokedama Parvis de la cathédrale Saint-Louis Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Atelier Kokedama Parvis de la cathédrale Saint-Louis, 14 mai 2022, Versailles. Atelier Kokedama

du samedi 14 mai au dimanche 15 mai à Parvis de la cathédrale Saint-Louis

Cet Art japonais consiste à recréer une sphère autour de la plante pour qu’elle s’y développe. Cette boule remplace les traditionnels pots en terre cuite ! Dans un style épuré et poétique, le Kokedama amène une touche de vert et créé une atmosphère naturelle et apaisante. Par Platan. Atelier Kokedama Parvis de la cathédrale Saint-Louis 4 Place Saint-Louis, 78000 Versailles Versailles Saint-Louis Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T19:00:00;2022-05-15T10:00:00 2022-05-15T19:00:00

