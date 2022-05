Atelier kokédama par Rachel Tanguy Jardin du presbytère Valmondois Catégories d’évènement: Val-d'Oise

Valmondois

Atelier kokédama par Rachel Tanguy Jardin du presbytère, 4 juin 2022, Valmondois. Atelier kokédama par Rachel Tanguy

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin du presbytère

Venez apprendre cette technique japonaise qui consiste à planter un végétal dans une boule de mousse et à amener, sous forme miniature, la nature dans votre intérieur. Rachel fera toute la journée des démonstrations, ce qui permettra à ceux qui ne pourront participer à l’atelier d’apprendre néanmoins cette technique. Sur réservation au 06 31 16 43 85

Nombre limité à 10 personnes par atelier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T16:00:00

