Jardin du presbytère, le dimanche 6 juin à 10:00

Venez apprendre cette technique japonaise qui consiste à planter un végétal dans une boule de mousse et à amener, sous forme miniature, la nature dans votre intérieur. Rachel fera toute la journée des démonstrations, ce qui permettra à ceux qui ne pourront participer à l’atelier d’apprendre néanmoins cette technique.

Atelier limité à 10 personnes

Jardin du presbytère 47 grande rue 95760 Valmondois Valmondois Val-d'Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T12:00:00

Lieu Jardin du presbytère Adresse 47 grande rue 95760 Valmondois Ville Valmondois