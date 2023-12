Atelier kokedama et terrarium de Noël WoMa Paris Catégories d’Évènement: ile de france

de 14h00 à 15h00

.Tout public. A partir de 5 ans. payant

Préparez-vous à célébrer les fêtes avec Graines de Botaniste ! Vous aurez le choix entre deux ateliers de botanique ludique pour confectionner un cadeau de Noël unique, ou juste partager un bon moment à deux. Au cours de ces ateliers parent-enfant, les plantes tropicales se pareront de leurs plus beaux habits d’hiver. Et surtout : les kokedamas et les terrariums n’auront plus aucun secret pour vous. Préparez vous à mettre les mains dans la terre pour créer votre boule de Noël végétale ou votre mini-jungle d’intérieur. Ne tardez plus pour réserver ce moment convivial de partage entre parents et enfants. Samedi 16/12 à 14h

Atelier Terrarium parent-enfant, pour les enfants à partir de 5 ans.

35€ pour un duo

20 participants par atelier (10 enfants + 10 adultes) Samedi 16/12 à 16h

Atelier Kokedama parent-enfant, pour les enfants à partir de 8 ans.

35€ pour un duo

20 participants par atelier (10 enfants + 10 adultes) WoMa 15 bis rue Léon Giraud 75019 Paris Contact : https://my.weezevent.com/ateliers-creations-vegetales-de-noel https://www.facebook.com/people/Graines-de-botaniste/61552282340105/ https://www.facebook.com/people/Graines-de-botaniste/61552282340105/ https://my.weezevent.com/ateliers-creations-vegetales-de-noel

