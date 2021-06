Charlieu Abbaye de Charlieu Charlieu, Loire Atelier Kokedama Abbaye de Charlieu Charlieu Catégories d’évènement: Charlieu

Loire

Atelier Kokedama Abbaye de Charlieu, 6 juin 2021-6 juin 2021, Charlieu. Atelier Kokedama

Abbaye de Charlieu, le dimanche 6 juin à 15:00

Venez-vous détendre au contact du végétal et partager un moment convivial ! MatTim créations vous propose un atelier créatif. Vous recevrez les conseils avisés et personnalisés de Maryline PERROT-MINOT sur la conception de votre création. Le Kokedama est un art végétal japonais sublimant la beauté des plantes d’intérieur dans un style épuré et poétique. Il est composé d’une sphère de terre argileuse recouverte de mousse, tenue par des fils discrets dans laquelle poussent les racines d’une plante.

Nombre de places limitées

Atelier Kokedama dans le cloître de l’Abbaye de Charlieu Abbaye de Charlieu Place de l’abbaye 42190 charlieu, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Charlieu Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-06T15:00:00 2021-06-06T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Charlieu, Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Abbaye de Charlieu Adresse Place de l'abbaye 42190 charlieu, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Charlieu lieuville Abbaye de Charlieu Charlieu