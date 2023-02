Ouverture atelier Kobongola – Mosaïque et bijoux en vaisselle ancienne Atelier Kobongola Celles-sur-Belle Catégories d’Évènement: Celles-sur-Belle

Deux-Sèvres

Ouverture atelier Kobongola – Mosaïque et bijoux en vaisselle ancienne Atelier Kobongola, 27 mars 2023, Celles-sur-Belle. Ouverture atelier Kobongola – Mosaïque et bijoux en vaisselle ancienne 27 mars – 2 avril Atelier Kobongola Ouverture de mon atelier – atelier fabrication de bijoux / présentation et essai mosaïque moderne Atelier Kobongola 6 impasse des bois La Revétizon Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Ouverture de l’atelier Kobongola tous public.

Kobongola qu’est-ce qu’est?

– L’origine du nom –

Kobongola signifie « création » et « transformation » en lingala. Le lingala est une langue bantoue parlée en république démocratique du Congo et dans d’autres pays comme l’Angola, la République centrafricaine et le Soudan du Sud. Elle est ma langue paternelle.

– L’engagement écologique –

Depuis le début dans mon activité je favorise le réemploi (bois et meubles de seconde main, émaux destinés à être jetés, supports divers et vaisselle ancienne chinés en brocante ou magasins type Emmaüs, etc…).

Pour moi il est important de minimiser au maximum les achats neufs. Nous avons énormément de matériaux disponibles pour fabriquer des choses qualitatives, il est parfois inutile d’en faire de nouveaux. Dans mon atelier je crée des pièces utilitaires et décoratives en mosaïque (dessous de plats, planche de services, boîtes de rangement, meubles, tableaux, etc…) avec des émaux et des mazurka de chez briare.

Je crée aussi des bijoux en vaisselle ancienne en collaboration avec une artisane fondeuse qui fabrique mes supports en laiton. Je vous invite à venir découvrir mon atelier ainsi que mon travail.

EXPOSITION :

– Dernières pièces réalisées

– Dernière collection de bijoux

– Book des pièces créées Je vous propose également des ateliers création de bijoux et découverte de la mosaïque.

Pour la création de bijoux, une participation de 5€ est demandée pour les fournitures.

Celles-sur-Belle est labellisée Petite Cité de Caractère.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Kobimisa par Kobongola – Boucles d’oreilles

Détails Catégories d’Évènement: Celles-sur-Belle, Deux-Sèvres Autres Lieu Atelier Kobongola Adresse 6 impasse des bois La Revétizon Celles-sur-Belle Ville Celles-sur-Belle lieuville Atelier Kobongola Celles-sur-Belle Departement Deux-Sèvres

Atelier Kobongola Celles-sur-Belle Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/celles-sur-belle/

Ouverture atelier Kobongola – Mosaïque et bijoux en vaisselle ancienne Atelier Kobongola 2023-03-27 was last modified: by Ouverture atelier Kobongola – Mosaïque et bijoux en vaisselle ancienne Atelier Kobongola Atelier Kobongola 27 mars 2023 Atelier Kobongola Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle

Celles-sur-Belle Deux-Sèvres