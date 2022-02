Atelier Kit « Portée de musique en briques» Marmoutier, 22 avril 2022, Marmoutier.

Atelier Kit « Portée de musique en briques» Marmoutier

2022-04-22 14:15:00 – 2022-04-22 15:15:00

Marmoutier Bas-Rhin Marmoutier

EUR Les notes, le solfège, tu trouves ça rébarbatif ? Point d’Orgue te propose de jouer avec les notes et de construire ta portée musicale avec des Lego. Tu découvriras ainsi, en t’amusant, les notes, leur valeur et leur sonorité.

A la fin de l’atelier, rassemble toutes les plaques de briques pour créer une partition et révèle la mélodie au clavier. Et si tu as encore un peu de temps, viens découvrir l’exposition temporaire « Org’en Briques » : notre exposition autour du Lego et de la musique.

A partir de 6 ans – 1 heure

Tarif : 6€ par participant / 3 € acc.

Pour 20 enfants

Réservation obligatoire (places limitées)

+33 3 88 71 46 84

