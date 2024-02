ATELIER KIT LUNAIRE Bibliothèque Couffé, samedi 9 mars 2024.

ATELIER KIT LUNAIRE Bibliothèque Couffé Loire-Atlantique

Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, participez à un atelier kit lunaire.

Découvre et crée ton kit de l’exploratrice lunaire avec La cabane à idées de Marie. Ce kit a pour but d’informer, de découvrir ou redécouvrir son fonctionnement cyclique et surtout de s’amuser.

Atelier dédié aux femmes et personnes ayant un utérus.

Gratuit sur inscription. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 10:00:00

fin : 2024-03-09 12:00:00

Bibliothèque 7 rue Saint-Jérôme

Couffé 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire

