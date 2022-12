Atelier Kimbap coréen HOBA Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le samedi 18 février 2023

de 11h30 à 13h30

. payant Billetterie : 50€ + (frais de location) Découvrez les saveurs du pays du matin calme ! Initiation à la cuisine coréenne La Corée détient les secrets d’une cuisine savoureuse et bienfaitrice pour la santé, dont Nathalie HAN vous livrera les clés lors de cet atelier.

Passionnée de cuisine traditionnelle coréenne, dynamique, gaie et attentive, adorerait partager avec vous son savoir-faire pour l'art culinaire coréen. Sa cuisine pourrait se décrire comme jolie, raffinée et délicieuse. La cheffe vous apprendra à réaliser les fameux Kimbap coréen. C'est l'un des plats préférés des coréens, tous âges confondus, ainsi qu'un mets indispensable pour le pique-nique. Le Kimbap est déclinable à l'infini en variant les garnitures qui sont insérées à l'intérieur. Apprenez à cuisiner une des recettes traditionnelles et la technique pour rouler les ingrédients ensemble !

