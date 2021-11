Montreuil La Maison Montreau 31 Montreuil, Seine-Saint-Denis Atelier kids “Fabrique ta peluche bouillotte” à La Maison Montreau La Maison Montreau 31 Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

> Mercredi 17 novembre, de 15h à 17h à La Maison Montreau : Atelier “Fabrique ta peluche bouillotte”, animé par le Lab Mobile Le Lab Mobile anime un atelier pour enfants (6 à 11 ans) “Fabrique ton doudou bouillotte” à partir de tissus recyclés ! Une manière ludique et créative de recycler ses chaussettes solitaires :) Gratuit – Inscriptions et infos ici (places limitées)

Atelier créatif et manuel pour reycler ses chaussettes solitaires :) La Maison Montreau 31 31 boulevard Théophile Sueur Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis

