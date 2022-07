Atelier Kéfir et lactofermentation

Atelier Kéfir et lactofermentation, 6 août 2022, . Atelier Kéfir et lactofermentation



2022-08-06 10:30:00 – 2022-08-04 12:00:00 L’association ALEP 60 vous propose le matin une animation autour du kéfir de fruit. Les participants repartiront avec une bouteille pleine de kéfir.

L’après-midi ce sera un atelier « lactofermentation ». Réalisation d’un bocal

de légumes lacto-fermentés pour chaque participant.

Inscription obligatoire : jl.thiplouse@hotmail.fr (places limitées) L’association ALEP 60 vous propose le matin une animation autour du kéfir de fruit. Les participants repartiront avec une bouteille pleine de kéfir.

L’après-midi ce sera un atelier « lactofermentation ». Réalisation d’un bocal

de légumes lacto-fermentés pour chaque participant.

Inscription obligatoire : jl.thiplouse@hotmail.fr (places limitées) jl.thiplouse@hotmail.fr L’association ALEP 60 vous propose le matin une animation autour du kéfir de fruit. Les participants repartiront avec une bouteille pleine de kéfir.

L’après-midi ce sera un atelier « lactofermentation ». Réalisation d’un bocal

de légumes lacto-fermentés pour chaque participant.

Inscription obligatoire : jl.thiplouse@hotmail.fr (places limitées) La ptite noisette dernière mise à jour : 2022-06-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville