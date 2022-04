Atelier Kéfir Atelier JenniFleurs Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’évènement: Châteauneuf-sur-Loire

Atelier Kéfir Atelier JenniFleurs, 7 mai 2022, Chateauneuf-sur-loire. Atelier Kéfir

Atelier JenniFleurs, le samedi 7 mai à 14:00

Venez découvrir les bienfaits de cette boisson probiotique ancestrale, une boisson saine et naturelle. Pétillant et désaltérant, ce breuvage est une alternative saine pour remplacer les sodas et autres boissons industrielles. Cela ressemble à une limonade que vous pouvez décliner en une multitude de saveurs inédites. Plusieurs dégustations vous seront proposées. Vous repartirez avec vos grains de kéfir. Réservation auprès de Patrick: revif@wanadoo.fr ou 06 62 35 21 05 Atelier découverte et de fabrication. Atelier JenniFleurs 78 Rue Bonne Dame, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T14:00:00 2022-05-07T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Châteauneuf-sur-Loire Autres Lieu Atelier JenniFleurs Adresse 78 Rue Bonne Dame, Chateauneuf-sur-loire Ville Chateauneuf-sur-loire lieuville Atelier JenniFleurs Chateauneuf-sur-loire

Atelier JenniFleurs Chateauneuf-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-sur-loire/

Atelier Kéfir Atelier JenniFleurs 2022-05-07 was last modified: by Atelier Kéfir Atelier JenniFleurs Atelier JenniFleurs 7 mai 2022 Atelier JenniFleurs Chateauneuf-sur-loire Châteauneuf-sur-Loire

Chateauneuf-sur-loire