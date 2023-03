Portes ouvertes de notre atelier de vitrail Atelier Kats Vitrail Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Portes ouvertes de notre atelier de vitrail Atelier Kats Vitrail, 31 mars 2023, Issy-les-Moulineaux. Portes ouvertes de notre atelier de vitrail 31 mars – 2 avril Atelier Kats Vitrail Découverte d’un atelier de vitrail à Issy les Moulineaux Nous vous accueillons à l’atelier, sur entrée libre afin de découvrir les techniques du vitrail mais aussi des démonstrations : présentation du processus de fabrication d’un vitrail, de l’évolution des techniques, des différents aspects du métier… présentation de nos projets passés et en cours, à travers les maquettes, des photos de réalisations, des panneaux sur table… partage d’expériences démonstrations de peinture sur verre démonstrations de découpe de verre, de sertissage au plomb Atelier découverte : sur demande, accompagnement dans la réalisation d’un petit vitrail Atelier Kats Vitrail 34 boulevard Rodin 92130 Issy-les-moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.kats.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0650783358 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

