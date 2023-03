Atelier de sculpture Karl Lefebvre ATELIER kARL LEFEBVRE, 31 mars 2023, Plaisance-du-Touch.

Atelier de sculpture Karl Lefebvre 31 mars – 2 avril ATELIER kARL LEFEBVRE

Visite et découverte de l ‘atelier galerie à 5min de Toulouse perdu au milieu des champs à Plaisance du Touch.

Venez découvrir un sculpteur passionné par ses cailloux et partager un moment convivial.

Démarche :

Né en 1974, je sculpte depuis plus de vingt ans.

La pierre est mon matériau de prédilection mais le travail sur résine ou le modelage me permettent de remettre en question mes techniques et modes d’expression.

Aujourd’hui sculpter s’apparente à un acte vital et égoïste, une respiration…

Inspirée, exprimée…

Figuratives ou abstraites, violentes ou sensibles, merci d accueillir avec bienveillance ces sculptures qui sont autant de facettes de moi.

ATELIER kARL LEFEBVRE 23 CHEMIN DE BOUCHETIS Plaisance-du-Touch 31830 Haute-Garonne Occitanie

