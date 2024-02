Atelier – KAPLA Les Ateliers Créatifs Guérande, jeudi 15 février 2024.

Atelier – KAPLA Viens participer à cet atelier KAPLA. Atelier d’1h ou d’1h30 à partir de 10h. 15 février – 6 mars Les Ateliers Créatifs Atelier: 6

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-15T09:00:00+01:00 – 2024-02-15T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-06T09:00:00+01:00 – 2024-03-06T19:00:00+01:00

Viens participer à cet atelier KAPLA.

Atelier d’1h ou d’1h30 à partir de 10h.

Les Ateliers Créatifs 3 Rue Bizienne, Intra-Muros 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 09 84 24 06 04 »}, {« type »: « email », « value »: « a.ducate@les-ateliers-creatifs.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/atelier-kapla-guerande.html »}]

CULTURE JEUNESSE