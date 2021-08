Romans-sur-Isère Tour Jacquemart Drôme, Romans-sur-Isère Atelier kapla historiques et jeu de piste en famille à la tour Jacquemart Tour Jacquemart Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Atelier kapla historiques et jeu de piste en famille à la tour Jacquemart Tour Jacquemart, 19 septembre 2021, Romans-sur-Isère. Atelier kapla historiques et jeu de piste en famille à la tour Jacquemart

Tour Jacquemart, le dimanche 19 septembre à 10:00

Départ et explications au pied de la tour Jacquemart dimanche.

Atelier libre et gratuit. Respect des consignes sanitaires en vigueur.

Jeu de construction en bois, reconstitution d’édifices emblématiques de Romans. La ludothèque propose aussi un jeu de piste pour découvrir le patrimoine du centre historique en famille. Tour Jacquemart Place du Général de Gaulle, 26100 Romans Romans-sur-Isère Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Tour Jacquemart Adresse Place du Général de Gaulle, 26100 Romans Ville Romans-sur-Isère lieuville Tour Jacquemart Romans-sur-Isère