Atelier Kapla Excideuil, 17 novembre 2021, Excideuil. Atelier Kapla Place du Château Librairie du château Excideuil

2021-11-17 14:30:00 – 2021-11-17 16:00:00 Place du Château Librairie du château

Ateliers sur réservation, avec présence obligatoire d’une personne adulte, les 3 et 17 novembre. Places limitées à 6 enfants par atelier. Matériel fourni. +33 5 53 62 01 45 Après-midi découverte des Kaplas, les petites planchettes de construction en pin des landes, imaginées et créées par M. Van der Bruggen.

