2022-04-27 15:00:00 15:00:00 – 2022-04-27

Lapleau Corrèze 6 Place de l’Eglise Lapleau Corrèze Lapleau Barrages, viaducs, gabares… reconstruisez-les à l’aide des planchettes en bois ©kapla.

À partir de 6 ans.

Gratuit.

Renseignements et réservations au 05 87 31 00 57. 6 Place de l’Eglise Lapleau Lapleau

