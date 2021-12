Gennevilliers Médiathèque André Malraux Gennevilliers, Hauts-de-Seine Atelier Kamishibaï Médiathèque André Malraux Gennevilliers Catégories d’évènement: Gennevilliers

Hauts-de-Seine

Atelier Kamishibaï Médiathèque André Malraux, 22 janvier 2022, Gennevilliers. Atelier Kamishibaï

Médiathèque André Malraux, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

**Atelier Kamishibaï** Les bibliothécaires vous proposent un moment d’histoires à travers un kamishibaï.

Accès libre dans le respect des mesures sanitaires

Atelier Kamisibaï Médiathèque André Malraux 6 avenue du Luth 92230 Gennevilliers Gennevilliers Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T18:45:00

Détails Catégories d’évènement: Gennevilliers, Hauts-de-Seine Autres Lieu Médiathèque André Malraux Adresse 6 avenue du Luth 92230 Gennevilliers Ville Gennevilliers lieuville Médiathèque André Malraux Gennevilliers