Moselle Laissez-vous emporter dans le monde des contes du pays du Soleil Levant avec le Kamishibaï ou «théâtre d’images». Cet art signifie littéralement : «jeu théâtral en papier». C’est une technique de conte d’origine japonaise, basée sur des images défilant dans un petit théâtre à deux ou trois portes : le « Butaï ». Ouverte à tous, cette représentation sera suivie d’un goûter. bibliotheque@ville-hettange-grande.com +33 9 53 33 72 44 https://www.facebook.com/BiblioLeMarquePage Place René Medernach Bibliothèque municipale La marque page Hettange-Grande

