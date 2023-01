Atelier kamishibaï Bergerac Bergerac Catégories d’Évènement: Bergerac

2023-01-28 15:30:00 – 2023-01-28 17:30:00

Elise anime au Foyer un atelier kamishibaï pour les enfants à partir de 3 ans et leurs parents ! Le principe du kamishibaï ? Co-construire une histoire : dessiner en famille les différentes scènes d'un conte, puis se le raconter au travers des dessins que l'on fait défiler dans un petit théâtre en bois japonais… Et être très fiers du résultat.

30 EUR

Espace Lagabrielle
Allée du commissaire Félix Landry
Bergerac
Dordogne

+33 6 62 56 86 17

