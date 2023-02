Portes ouvertes à l’Atelier K, Les Ateliers du Busquet Atelier K, 1 avril 2023, Saint-Léonard.

L’Atelier K et Les Ateliers du Busquet – Portes Ouvertes et Expo-Vente

Atelier K Busquet 32380 St Léonard Saint-Léonard 32380 Gers Occitanie

Venez decouvrir l’envers du décor à l’Atelier K

Dans l’intimité de l’atelier, je vous invite à découvrir le métier du peintre en décors et lettrages.

Des recherches picturales à la réalisation peinte, je vous présente les trompe l’oeil, les faux bois, faux marbres, les techniques décoratives, les lettrages peints et la technique lumineuse de la feuille d’or. Une immertion dans mon univers et toutes les facettes du peintre décorateur.

Pour l’occasion, un espace d’exposition – vente présentera les créations de Taïgamoon Maroquinerie, artisan d’art nouvellement installée sur le lieu, ouvrant également la porte de son atelier nomade ; un univers à découvrir!

Les Ateliers du Busquet, association créative, invite des artisans d’art voisins et partenaires sur cet espace d’exposition éphémère (ferronnier, ébeniste, art mural…)

Samedi 1 et Dimanche 2 Avril 2023

10h30 – 19h

Entrée libre et gratuite



Atelier K