Rencontres Artisanes 31 mars – 2 avril Atelier K-del

K-del ouvre son atelier de ferronnerie à 2 artisanes des Métiers d’Art afin de faire découvrir ces 3 métiers au public adulte et enfant :

Anne petit , Céramiste d’Art

, Céramiste d’Art Véronique Laloue, atelier « ParentheZ Décorative », créatrice d’objets décoratifs en métal oxydé et porcelaine.

Ces 3 artisanes vont se réunir lors des JEMA pour proposer des ateliers, des démonstrations et une découverte de chaque univers.

– L’univers de ParentheZ Décorative avec une démonstration de gravure sur métal oxydé fera petit à petit apparaître une oeuvre délicate et détaillée qui se révèlera tout au long du week-end.

– L’univers de K-del : Venez découvrir l’univers de la forge, du feu, de la transformation du métal à travers les gestes et le savoir-faire de Caroline qui vous accompagnera dans la découverte de cet art transmis depuis des générations.

– L’univers de la Céramique, Anne petit vous fera des démonstrations de tournage de porcelaine, de sculpture ou de décor. Vous pourrez observer l’étendu des possibilités qu’offre ce Métier d’Art, tout en profitant d’un moment de détente.

Chacune d’entre nous aura le plaisir d’accueillir des écoles, collèges et lycées dès le vendredi et tout public le samedi/dimanche.

Atelier K-del Zone de la belle croix Requeil Château-l'Hermitage 72510 Sarthe Pays de la Loire

