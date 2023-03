Découverte de l’Atelier Juliette Leenhardt Fresques Atelier Juliette Leenhardt Fresques Bétheny Catégories d’Évènement: Bétheny

Découverte de l’Atelier Juliette Leenhardt Fresques Atelier Juliette Leenhardt Fresques, 1 avril 2023, Bétheny. Découverte de l’Atelier Juliette Leenhardt Fresques 1 et 2 avril Atelier Juliette Leenhardt Fresques De nombreuses toiles peintes et décors sur commande en cours de création sont exposés dans mon atelier situé dans les Docks rémois de Betheny, lieu historique. Du tableau à la façade d’immeuble, mes créations sont une invitation à l’évasion, un paysage lointain, ou la réalisation d’un sujet qui vous tient à coeur. Je travaille pour les particuliers et les professionnels, architectes d’intérieur, décorateurs, agenceurs d’interieur…Je vous expliquerais le processus de création et de réalisation des peintures décoratives. Atelier Juliette Leenhardt Fresques Docks rémois Betheny Bétheny 51450 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.julee-deco.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 fresques peinture Juliette Leenhardt

