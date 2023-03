[Rendez-vous d’Exception] Visite de l’Atelier de l’Artiste Juliette Clovis Atelier Juliette Clovis, 27 mars 2023, Saint-Caprais-de-Bordeaux.

Découvrez le travail de Juliette Clovis au travers d’un Rendez-vous d’Exception

Juliette Clovis est une artiste artisan française dont le matériau de prédilection est la porcelaine

Son œuvre plastique explore deux principaux axes de recherche : l’idée de cycle incessant et universel de la vie et de la mort, et la recherche perpétuelle d’un équilibre né de contrastes et d’oppositions.

Pluridisciplinaire, l’artiste est très attachée aux techniques et à la matière. Sa production actuelle se développe principalement autour de la sculpture avec son médium de prédilection, la porcelaine.

Pendant cette présentation d’ateliers, Juliette présentera son parcours et son travail.

Date du Rendez-vous d’Exception :

Lundi 27 mars de 11h à 12h

Conditions de réservation :

réservé votre visite par mail : hello@caracteres-paris.com

Pour un maximum de 8 personnes

Atelier Juliette Clovis 13, Parc Montadet 33880 Saint Caprais de Bordeaux Saint-Caprais-de-Bordeaux 33880 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T11:00:00+02:00 – 2023-03-27T12:00:00+02:00

céramique porcelaine

@julietteclovis