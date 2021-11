Moulins Moulins Allier, Moulins Atelier Joyeux Noël au pays de Mario Ramos ! Moulins Moulins Catégories d’évènement: Allier

Moulins

Atelier Joyeux Noël au pays de Mario Ramos ! Moulins, 21 décembre 2021, Moulins. Atelier Joyeux Noël au pays de Mario Ramos ! Musée de l’Illustration Jeunesse 26 rue Voltaire Moulins

2021-12-21 10:00:00 10:00:00 – 2021-12-21 12:00:00 12:00:00 Musée de l’Illustration Jeunesse 26 rue Voltaire

Moulins Allier Moulins EUR 5 5 Crée une carte accordéon avec un paysage de Noël +33 4 70 35 72 58 Musée de l’Illustration Jeunesse 26 rue Voltaire Moulins

dernière mise à jour : 2021-11-23 par Office du tourisme de Moulins & sa région

Détails Catégories d’évènement: Allier, Moulins Autres Lieu Moulins Adresse Musée de l'Illustration Jeunesse 26 rue Voltaire Ville Moulins lieuville Musée de l'Illustration Jeunesse 26 rue Voltaire Moulins