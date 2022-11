Atelier « Journée au fournil » Thannenkirch Thannenkirch Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Atelier « Journée au fournil » Thannenkirch, 1 mai 2023, Thannenkirch. Atelier « Journée au fournil »

19 Rue du Haut-Koenigsbourg Thannenkirch Haut-Rhin

2023-05-01 08:30:00 – 2023-05-01 16:00:00 Thannenkirch

Haut-Rhin EUR Arnaud et Christine vous proposent une journée en immersion dans leur fournil en montagne, au pied du château du Haut-Koenigsbourg. Vous apprendrez à faire la différence entre le pain à la levure boulangère et le pain au levain naturel, entre la farine T45 et la T80, l’épeautre, le blé et le seigle… Fin de journée aux alentours de 16h00 (vous repartirez avec la production du jour)

Pause déjeuner inclus dans le stage (en général de 12h30 à 14h)

Pas de tenue spécifique à part des chaussures fermées et les cheveux couverts ou attachés.

+33 6 52 03 93 41

