Atelier « Jouez avec l’infodémie » Le Dôme Caen, mercredi 27 mars 2024.

Atelier « Jouez avec l’infodémie » Le Dôme Caen Calvados

Rejoignez la brigade anti-fake news en jouant à détecter les informations trompeuses sur un réseau social imaginaire : Ocytocine.

Selon le baromètre des médias 2017, 83% des utilisateurs et utilisatrices des médias sociaux en France sont soumis·e·s à une forte exposition aux rumeurs. Une personne interrogée sur trois pense que certaines fake news sont vraies. Entre tout croire et douter de tout, où placer sa barre de confiance lorsque l’on s’informe sur les réseaux sociaux ?

Au cours de sa résidence soutenue par le Département du Calvados, l’association “Kruptos” a développé, avec les publics du Dôme, “Ocytocine”, un jeu inédit de sensibilisation à l’esprit critique. Venez le tester et le compléter en créant de nouvelles cartes de jeu.

Imaginez. Vous êtes un·e adepte des médias et des réseaux sociaux. Quel plaisir de se sentir lu·e, vu·e, compris·e. Encouragé·e par le doux son de la notification, vous vous fixez l’objectif d’être la personne la plus influente d’Ocytocine.. Quelle stratégie allez-vous adopter ?

Tout public (À partir de 15 ans).

Gratuit. Inscription en ligne obligatoire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 14:00:00

fin : 2024-03-27 16:00:00

Le Dôme Esplanade Stéphane Hessel

Caen 14000 Calvados Normandie programmation@ledome.info

L’événement Atelier « Jouez avec l’infodémie » Caen a été mis à jour le 2024-02-26 par OT Caen la Mer