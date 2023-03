Atelier Jouets Optiques Bibliothèque François Villon Paris Catégories d’Évènement: île de France

Atelier Jouets Optiques Bibliothèque François Villon, 3 mai 2023, Paris. Le mercredi 03 mai 2023

de 15h00 à 17h00

. gratuit

Venez jouer avec les formes et les couleurs, réfléchir à la décomposition du mouvement et faire en sorte que les images s’animent, que notre regard s’étonne… La première séance de cinéma publique et payante eut lieu en décembre 1895 à Paris, mais les recherches de plusieurs savants internationaux avaient préparé cette projection du cinématographe Lumière. Pour découvrir ces fabuleuses inventions, la bibliothèque Francois Villon vous propose un atelier créatif qui vous fera renouer avec les principes fondamentaux de l’image animée et créer vos propres jouets d’optique. Thaumatrope, Phénakistiscope, Zootrope … n’auront plus de secret pour vous ! Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris Contact : 01 42 41 14 30 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon

