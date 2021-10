Garlin Garlin Garlin, Pyrénées-Atlantiques Atelier “Jouer en famille à la médiathèque” Garlin Garlin Catégories d’évènement: Garlin

Atelier "Jouer en famille à la médiathèque" 2021-11-02 15:00:00 – 2021-11-02 17:00:00 Salle Saint Pierre Médiathèque

Garlin Pyrénées-Atlantiques Garlin On ne sait pas toujours comment occuper ses enfants ou petits enfants pendant les vacances.

La médiathèque de Garlin vous propose de venir jouer en famille à la médiathèque en profitant des conseils de la ludothécaire et d’un vaste choix de jeux pour les enfants de 2 à 14-15 ans.

Sur inscription.

+33 5 59 21 42 25

